منها 70 مجمعا خدميا وزراعيا.. محافظ أسيوط يناقش نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أخر مستجدات الأعمال التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتابع نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بهدف دفع عجلة العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءالمحافظ مع اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة والمهندس محمد ماهر مسئول بدار الهندسة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - ان المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقاً لمعايير الجودة والكفاءة ووفقا للجدول الزمنى المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين جودة الحياة وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي كل فيما يخصه يشمل نسبت التنفيذ والإنـجاز ومعوقات سير الأعمال إن وجدت لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.

ولفت إلى أن جولاته الميدانية لمواقع العمل تستهدف متابعة نسب التنفيذ ومعدلات الاداء ، وتلافى الملاحظات ، فضلا عن اجتماعاته المتكررة مع مسئولى المبادرة بالمحافظة وبالمراكز والاحياء بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ومسئولى جهاز التعمير ودار الهندسة ومسئولى مؤسسة حياة كريمة .

واستعرض اللواء عصام سعد مع مسئولي دار الهندسة نسب التنفيذ الفعلية للأعمال التي تتم بالقرى المستهدفة وتشمل 35 مجمع خدمي بتكلفة 358 مليون جنيه و35 مجمع زراعي بتكلفة 259 مليون جنيه وتطوير إنشاء 82 مركز شباب بتكلفة 366 مليون جنيه و39 وحدة اسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه و137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى و171 عداية ومشاية بتكلفة 198 مليون جنيه و149 مشروع للصرف الصحي بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه و149 مشروع لمياه الشرب بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه و131 مدرسة (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه 149 مشروع بقطاع الكهرباء بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه و28 مشروع بقطاع الري بتكلفة 733 مليون جنيه و4 مجمعات سكنية بتكلفة 110 مليون جنيه و36 مشروع بالتضامن الاجتماعي بتكلفة 166 مليون جنيه.

كما تشمل 149 مشروع بالطرق الداخلية و7 مشروعات للطرق الرئيسية بتكلفة 168 مليون جنيه و149 بقطاع الغاز الطبيعي و149 مشروع بقطاع الاتصالات ومشروعات سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروع متنوع ما بين اسواق ومواقف ونقاط اطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ليصل إجمالي عدد المشروعات 1930 مشروع بتكلفة إجمالية 43 مليار 598مليون جنيه.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.