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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متى يبدأ مفعول الأناناس فى فتح الرحم وتسهيل المخاض

الطلق
الطلق

ترغب الكثير من السيدات فى معرفة طرق طبيعية تساعد فى فتح الرحم عند اقتراب الولادة ويعد الأناناس من أهم الأطعمة الفعالة فى تسهيل الولادة وفتح الرحم.

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وذكر موقع babycentre أن الأناناس يحتوى على إنزيم البروميلين والذي يعتقد أنه يساعد في تليين عنق الرحم وخلق المخاض من الناحية النظرية وقد يساعد تناول كميات كبيرة في استمرار الطلق وفتح الرحم أسرع.

يبدو أن تجارب أنبوب الاختبار باستخدام خلاصة الأناناس المركزة تظهر أن البروميلين فعالة فى فتح الرحم لكن الدراسة العلمية التقنية مختلفة تمامًا عن حقيقة تناول الأناناس فى فتح الرحم حيث كانت النتائج متباينةبسبب كمية البروميلين القليلة فى الأناناس. 

والكمية المطلوبة من البروميلين التى تقدر على فتح الرحم عند الولادة تتواجد فى 8 ثمرات من الأناناس وهى كمية كبيرة تسبب اضطرابات فى الهضم

هناك نظرية أخرى لماذا يعتقد أن الأناناس يساعد في بدء المخاض وهي أن تناول كميات كبيرة منه يحفز أمعائك ، مما قد يساعد فى فتح الرحم.

أما بالنسبة لسؤال متى يبدأ مفعول الأناناس فى فتح الرحم وتحفيز المخاض فلايوجد توقيت محدد مثبت فى الدراسات العلمية 

فتح الرحم تسهيل المخاض إنزيم البروميلين البروميلين تسهيل الولادة

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