جامعة عين شمس تستعد لإجراء أول عملية زراعة رئة قريبا

قال مصدر بجامعة عين شمس ان مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لاجراء اول عملية زراعة رئة بمصر خلال الشهر المقبل وذلك بمركز وحدة زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي، موضحا أنه يجري الآن إنهاء الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية.



واضاف المصدر خلال تصريحاته لصدي البلد أن العملية تجرى ل ٢ احياء ، لافتا إلى أن الزراعة عبارة عن أخذ فص من كل متبرع، وذلك وفقا للتجهيزات والبروتوكولات العلاجية المتبعة في هذا الشأن.



وكان قد قال الدكتور هاني سيد أستاذ جراحة زراعة الكبد، خلال تصريحات سابقة لصدي البد إن مصر تتفوق علي الكثر من الدول الأوربية في زراعة الأعضاء المتربعين الأحياء، مؤكدا أن المتبرع يمكنه أن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد شهر من اجراء العملية ومن بعد التأكد من كافة الفحوصات اللازمة عليه قبل وبعد العملية .

وأشار الدكتور هاني خلال تصريحاته لصدي البلد إلى أن العملية تقام بالمجان علي نفقة الدولة من خلال مركز زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس .

واكد أن مصر لديها الكثير من المراكز التي تعمل في زراعة الأعضاء، منوها أن جامعة عين شمس ستعمل قريبا في زراعة الرئة .