عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنا مع المؤتمر الاقتصادي.. رسالة من أهالي الفيوم إلى الرئيس السيسي

الحضور للمؤتمر الاقتصادى
الحضور للمؤتمر الاقتصادى

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، مؤتمر جماهيري بنادي قارون الرياضي، اليوم الأحد، لمشاهدة أهالي الفيوم لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، من خلال شاشات عرض كبيرة، بحضور عدد كبير من الأهالي.

قال الدكتور عماد عادل عبدالعاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، إنه بالتزامن مع مؤتمر مصر الاقتصادي 2022م، وفي ظل التحديات شديدة التعقيد على المستوى الإقليمي والدولي قامت مؤسسة حياة كريمة بدعوة اهالينا وشبابنا من كل مكان في المحافظة من مراكز الفيوم الستة، لمتابعة المؤتمر الاقتصادي، في دورها الخاص بتنمية الشباب وتوعيتهم وإشراكهم في الحياة العامة التي نقوم بها للشباب في كل مكان في ظل التحديات.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الحشد الكبير الذي شاهدناه هو رسالة حب يطلقها الأهالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، واثقين بما يقوم به من أجل نصر ومستقبل البلاد.

 

البحث العلمي بجامعة الفيوم.. أولى محاضرات دورة إعداد المعلم

 

 

 

محافظ بني سويف يتفقد مستجدات سير العمل في مشروعات حياة كريمة

 

 

61d066c9-d052-4c11-8cd5-cb382582b71a
61d066c9-d052-4c11-8cd5-cb382582b71a
954d1c6c-a2cf-483c-b302-24a01c39136b
954d1c6c-a2cf-483c-b302-24a01c39136b
83141ac8-e54c-4d16-83f4-63f4f350eebe
83141ac8-e54c-4d16-83f4-63f4f350eebe
89917375-f59b-420f-b5fa-db7e17bf654b
89917375-f59b-420f-b5fa-db7e17bf654b
e3d8a877-4784-498d-9be6-363e87f67480
e3d8a877-4784-498d-9be6-363e87f67480
f85eaeb4-4b09-47ed-90b5-117edc28fba2
f85eaeb4-4b09-47ed-90b5-117edc28fba2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

إجراءات البنك المركزي للحفاظ علي قيمة الجنيه أمام ارتفاع الدولار .. تعرف عليها

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

ترشيحاتنا

برج الحوت.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022 هتلاقي توأم روحك

ميدو يفجر مفاجأة : زكريا الوردي كان يستحق الطرد أمام سيراميكا.. والحكام بتترعب من الأهلي والزمالك

حسن شاكوش: هاني شاكر كان بيحسسنا إننا حشرات

وزير التعليم عبر فيس بوك: المدرسة هي الأساس.. ولا عزاء للدروس الخصوصية

3 طلاب يسرقون 59 قطعة اثرية من داخل متحف كلية اثار جامعة سوهاج

ميدو يفضح حالات التزوير في قطاعات الناشئين بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر صادم لـ فستان منة شلبي في مهرجان الفضائيات العربية

فوائد خارقة لصحتك..3 أعواد من الكرفس على الريق

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة سريعة ومتكاملة

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور هنا الزاهد

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ