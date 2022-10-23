تزامنا مع المؤتمر الاقتصادي.. رسالة من أهالي الفيوم إلى الرئيس السيسي

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، مؤتمر جماهيري بنادي قارون الرياضي، اليوم الأحد، لمشاهدة أهالي الفيوم لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، من خلال شاشات عرض كبيرة، بحضور عدد كبير من الأهالي.

قال الدكتور عماد عادل عبدالعاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، إنه بالتزامن مع مؤتمر مصر الاقتصادي 2022م، وفي ظل التحديات شديدة التعقيد على المستوى الإقليمي والدولي قامت مؤسسة حياة كريمة بدعوة اهالينا وشبابنا من كل مكان في المحافظة من مراكز الفيوم الستة، لمتابعة المؤتمر الاقتصادي، في دورها الخاص بتنمية الشباب وتوعيتهم وإشراكهم في الحياة العامة التي نقوم بها للشباب في كل مكان في ظل التحديات.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الحشد الكبير الذي شاهدناه هو رسالة حب يطلقها الأهالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، واثقين بما يقوم به من أجل نصر ومستقبل البلاد.

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