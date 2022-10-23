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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحث العلمي بجامعة الفيوم.. أولى محاضرات دورة إعداد المعلم

الدكتور عرفه صبري
الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة أثناء الندوة

شَهِدَ  الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث، "دورة المعلم الجامعي رقم (45) في الفترة من 23-27 أكتوبر 2022م" بكلية التربية؛ وقامَ  بإلقاء مُحاضرتين،  تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة.

حضر الدورة كُلٍّ من:  الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتو آمال جمعة عميد كلية التربية، وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، وذلك اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2022.

جاءت المحاضرة الأولى تحت عنوان: "البحث العلمي بجامعة الفيوم 2022/2023م"، ألقى الدكتور عرفه صبرى نائب رئيس الجامعة   الضوءَ فيها على البحث العلمي بالجامعة، من حيث المفهومُ والمضمونُ، وأهميتُهُ وأهدافُهُ، وأخلاقياتُهُ، والخدمات التي تُوفِّرُها الجامعةُ لدعم البحث العلمي؛ من حيث "الدعم المادي المباشر لبعض الأبحاث، وجوائز الجامعة في النشر الدولي، والتأليف، والترجمة، وبراءة الاختراع، وأفضل رسالة (ماجستير/ دكتوراة)"، وأشارَ إلى تطور أعداد النشر الدولي بالجامعة، وتقدُّم الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة لا سيما في الفترة الأخيرة.

وجاءت المحاضَرةُ الثانية تحت عنوان: "دور الجامعة في خدمة المجتمع"، وقد ألقى نائب رئيس الجامعة  الضوءَ فيها على الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنمية موارد الجامعة، وأشار إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ووظيفتها والخدمات التي تُقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، كما ذيَّل سيادتُهُ المحاضَرة ببيان إصدارات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم عرضٌ لأهمِّ ما شهدته الجامعة من فعاليات واحتفالاتٍ ومؤتمرات وورش العمل.

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