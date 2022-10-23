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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفعيل حصة الريادة لتلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم والمدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على تفعيل حصة الريادة للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي ) .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التأكيد على أهمية حصة الريادة في المدارس .

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معلومات هامة عن حصة الريادة

وأضافت وزارة التربية والتعليم : تهدف حصة الريادة في المدارس لتنمية شخصية الطلاب وتعزيز الجوانب السلوكية الايجابية لديهم

وتخصص المدرسة حصة الريادة اسبوعيا وتكون ضمن نصاب رائد الفصل بالجدول ولا تتعدى الحصة الرابعة لممارسة نشاط اتحاد الطلاب في الفصل

ولا يكلف رائد الفصل بأي حصص احتياطية في نفس يوم الريادة ، وألا يسدد لأحدهم أكثر من مهمة ريادية واحدة في المدرسة وتتابع من خلال موجهي الاتحادات الطلابية والمستويات العليا

ويختار مدير او وكيل المدرسة باعتباره رائدا عاما للمدرسة ، رائدا لكل فصل من بين مدرسيه ممن يتميزون بالصفات التالية : 
- الايمان والتمسك بالقيم الدينية والروحية والوطنية
-الشعور بالمسئولية والايمان بأهمية انشطة الاتحادات الطلابية
-ان تتوافر لديه مهارات وقدرات القيادة والتوجيه والاندماج والتقبل واستثمار الموارد البيئية المتاحة في اطار تربوي لخدمة عملية التنشئة المتكاملة
-ان يكون قادرا على تعميق وتأصيل القيم والاتحاهات الايجابية في نفوس الطلاب

طريقة تنفيذ حصة الريادة 

* المرحلة الابتدائية : ينفذ حصة ريادة اسبوعية لممارسة نشاط اتحاد الطلاب من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي 
*المرحلة الاعدادية : تنفذ حصة ريادة اسبوعية لممارسة نشاط اتحاد الطلاب لجميع الصفوف 
*المرحلة الثانوية : تنفذ حصة ريادة اسبوعية لممارسة نشاط اتحاد الطلاب لجميع الصفوف

خطاب رسمي
خطاب رسمي
التربية والتعليم التعليم المدارس حصة الريادة الريادة Jobs Education

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