إضاءات على البحرية المصرية " ندوة بكلية الآثار عين شمس ..اليوم





تنظم إدارة مشروعات البيئة بكلية الآثار جامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور . احمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و د. سوسن عيسى المشرف على إدارة مشروعات البيئة بالكلية محاضرة بعنوان " إضاءات على البحرية المصرية " يلقيها الربان/ هشام النعماني كبير مرشدين بهيئة قناة السويس وخبير الإنقاذ البحري.

تحت رعاية الدكتور. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حسام طنطاوي القائم بعمل عميد الكلية ووكيلها لشؤون التعليم والطلاب .

وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٢في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة ١٧١ بمقر الكلية.