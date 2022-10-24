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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس نقابة البنوك :المؤتمر الاقتصادي فرصة لاستكمال مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل

صدى البلد

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،رئيس النقابة العامة للبنوك ،بفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ،والتي بدأت أمس الأحد ؛ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

 وقالت درويش في تصريحات؛ اليوم الاثنين ،أن المؤتمر نجح في اليوم الأول في خلق نقاش جاد هدفه مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية ؛ وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار جراء الأزمات العالمية، والاستمرار في التعاون بين كافة الشركاء من أجل المزيد من التنمية وبناء "الجمهورية الجديدة".

وثَمّنت درويش المسارات الثلاثة التي يدور فيها المؤتمر الاقتصادي الُمقام  في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، ويركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

وتابعت :  أن تلك المسارت الثلاثة  لتعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق،وتوفير فرص العمل،وفرصة للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين لاستكمال مسيرة التنمية في إطار "جمهورية جديدة" ،وعملية بناء قوية في آخر 8 سنوات، ومشروعات قومية بتكلفة  8 تريليونات جنيه.

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