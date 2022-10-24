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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب العدل: قرار العفو عن زياد العليمي تهيئة إيجابية لجلسات الحوار الوطني

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام

ثمن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر بالقرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية خلال الفترة الماضية.

وقال “إمام”: “هذا القرار الذى يستحق الشكر لكل من ساهم فيه ويأتي استمرارا لتفعيل لجنه العفو الرئاسى والذى بذلت مجهود كبير خلال الفتره الماضيه بالتعاون مع الاجهزة الامنية وبالتنسيق مع النائب العام لخروج المئات من الشباب خلال الفتره الماضية”. 

وأشار إلى أن القرار يمثل تهيئة ايجابية لبدء جلسات عمل الحوار الوطنى، وابارك للزميل زياد العليمي ولاهله واخص بالتهنئة الحزب المصرى الديمقراطي وقيادته".

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي. 

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

زياد العليمي العدل حزب العدل السيسي الحوار الوطني

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