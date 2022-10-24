إطلاق برنامج تدريب المهارات المهنية والحياتية بـ خدمة اجتماعية بني سويف

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، برنامج تدريب المهارات المهنية والحياتية لطلاب الفرقة الثانية، والذي سيضيف للطلاب المزيد من المهارات والخبرات في مجال الحياة المهنية، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على الجانب التعليمي والبحثي، بل يمتد ليشمل تدريب الطلاب على الجوانب المهارية المهنية والحياتية كلا في تخصصه لتخريج جيل قادر علي الانتاج والتطوير والاندماج في سوق العمل من خلال الجمع بين الجانبين النظري والعملي على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الكلية تعمل على إعداد أخصائي اجتماعي يستطيع المنافسة في سوق العمل، قادر على أحداث التغير الإيجابي في المجتمع، وتقوم بإجراء البحوث التي تهتم بدراسة السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية، لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهني، والنهوض بالمجتمع كما تعمل على تنمية مجتمعها الداخلي والمجتمع المحلى المحيط بها والمساهمة أيضا في حل المشكلات القومية.

وأشار الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، أن البرنامج يتم تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومنسقي تدريب المهارات للفرقة الثانية، حيث تم إعداد خطة تدريبية تتضمن العديد من المهارات المهنية والحياتية منها، مهارة إعداد وتوثيق البحوث، ومهارة التسجيل الرقمي، ومهارة الاتصال، ومهارة التفاوض، بالإضافة إلى مجموعة من الوسائل المهنية والفنية لممارسة تلك المهارات ومنها المناقشة الجماعية، والمبادرات المجتمعية، والمعسكرات، والندوات.