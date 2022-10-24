قرار تحفيزي من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك قبل السوبر أمام الأهلي

رصدت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حال الفوز ببطولة السوبر المحلي المقبلة على حساب الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد على لقب كأس السوبر المحلي.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي.

ويصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإمارات غداً الثلاثاء، استعدادا لمباراة الأهلي.

ومن المقرر أن تصل بعثة الزمالك على مطار أبوظبي، على أن يتوجه الفريق بالحافلة إلى مدينة العين مباشرة.

ويقيم الزمالك بفندق روتانا بمدينة العين، على أن تتواجد بعثة الأهلي في فندق مختلف.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي على ملعب هزاع بن زايد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت مصر.