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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتلقح على بيكيه.. مفيدة شيحة: أغنية شاكيرا مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، الأصداء التي حققتها اغنية شاكيرا الجديدة منذ طرحها وردود الفعل تجاه جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق الذي أعلن انفصاله عن شاكيرا. 

 

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وقالت مفيدة شيحة: "ايه اللي لفت نظر الناس في غنوة شاكيرا الجديدة؟، حيث طرحت المغنية الكولومبية الشهيرة عالمياً شاكيرا غنوتها الجديدة منذ أيام.. و حققت ٥٠ مليون مشاهدة في ٤ أيام تقريباً".

وأضافت مفيدة شيحة، أن: “الناس استوقفها ان شاكيرا تحكي عن تجربتها الشخصية و المها على الملأ.. و تعرض جروحها الخاصة في كليب قاسي جداً و مؤلم جداً”.

إثارة غضب الناس على بيكيه و هجومهم عليه

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"إثارة غضب الناس على بيكيه و هجومهم عليه.. لأنهم يعتبرونه السبب في الم شاكيرا، والناس ع السوشيال ميديا ربطوا بين شاكيرا وشيرين لأن الغنوة ظهرت أثناء الحديث عن أزمة شيرين الأخيرة، ثم الحديث اتسع ليشمل كل ست مشهورة وممكن أي حاجة تجرحها زي أي واحدة.. وأن الشهرة لا تحميها من ضعفها كإنسانة".

 

https://youtu.be/2NlhBYqI78k

مفيدة شيحة الإعلامية مفيدة شيحة برنامج الستات اغنية شاكيرا شاكيرا

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