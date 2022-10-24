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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة سلامة تستعرض أنوثتها بالأبيض والأسود في أحدث جلسة تصوير

سارة سلامة
سارة سلامة

خضعت الفنانة سارة سلامة لأحدث جلسة تصوير، وكعادتها حرصت علي مشاركة متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وتألقت سلامة بإطلالة ناعمة وساحرة، مُرتدية توب دون اكمام، ما ابرز أنوثتها أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة شعر إنسيابية مميزة، حيث تركت خصلات شعرها البنية اللامعة تنسدل على كتفيها.


 


وتتميز سارة سلامة،  بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها.

آخر أعمال سارة سلامة 

أحدث أعمال سارة سلامة المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني ، ومسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

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جلسة تصوير سارة سلامة إطلالة ناعمة بالابيض والاسود الفنانة سارة سلامة جمالها الساحر

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