هيئة النقد في هونج كونج: البنوك ليست ملزمة باتباع العقوبات المفروضة ضد روسيا

أعلنت المتحدثة باسم هيئة النقد في هونج كونج، سونيا يو، اليوم الإثنين، أن بنوك هونج كونج ليست ملزمة باتباع العقوبات المفروضة ضد روسيا.

وأوضحت سونيا يو - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "قانون هونج كونج لا يفرض أي التزام على البنوك فيما يتعلق بالعقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الحكومات الأجنبية ضد روسيا".

وأضافت: "تُذكر هيئة النقد في هونج كونج من وقت لآخر البنوك بتقييم وإدارة جميع المخاطر ذات الصلة بعناية، وإدارتها بشكل صحيح فيما يتعلق بعملياتها التجارية، والسعي لمعاملة العملاء بإنصاف".

يُشار إلى أن تقارير إعلامية أفادت بأن رجال أعمال روس يواجهون صعوبة في التعامل المصرفي في هونج كونج بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو على خلفية الأوضاع في أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، ذكرت صحيفة "ذا ساوث تشاينا مورنينج بوست" - الرائدة في هونج كونج - أن مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية البريطانية قامت بتعليق خدمات الاستثمار لعملائها من روسيا في هونج كونج.