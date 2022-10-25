سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 25-10-2022

بلغ متوسط سعر الدولار المعلن في البنك المركزي المصري، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022، حوالي 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع، ليعد بذلك متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأظهر سعر الصرف الأجنبي “ الدولار مقابل الجنيه ”، استقرارا، في بدايات تعاملات اليوم الثلاثاء؛ علي مستوي البنوك التي تعمل بمصر سواء الحكومي منها والخاص.

وخلال الأسبوعين الماضيين لم تتغير أسعار الصرف الأجنبي علي مستوي البنوك العاملة بمصر لتستقر عند 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع في المتوسط.

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر لـ في أحد أكبر البنوك العربية والمصرية نحو 19.69 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022 وذلك في البنك العقاري المصري العربي.

أقل سعر



وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك HSBC حوالي 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع.



ووصل ثاني أقل سعر للدولار نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة، أبوظبي التجاري",

وبلغ سعر الدولار مقال الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس".

متوسط السعر



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المتوسط نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي َQNB التجاري الدوليCIB، الأهلي المتحد، المصرف المتحد".

وصل سعر الدولار مقابل الدولار نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات".

وسجل ثاني أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء أو 19.71 جنيه للبيع في بنوك" ميد بنك، الاستثمار العري، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلي سعر



ووصل أعلي سعر لـ الدولار في بنك العقاري المصري العربي مسجلا 19.69 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

تضخم عالمي

وفقا لتقارير مصرفية فإن هناك توقعات بان يشهد الاقتصاد العالمي موجات تضخمية متزايدة في الفترة القادمة وليس مصر فحسب، موضحا أن الآثار السياسية الراهنة تتحكم في الوضع الاقتصادي العالمي وتؤدي لذبذبة.

وقالت التقارير إنه من المتوقع استمرار حالة من التخوف العالمي منذ مطلع العام المقبل نظرا لعدم المعرفة بوقت محدد لانتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تعاني من ويلاتها جميع الدول في العالم ولها تداعيات وخطورات كثيرة.

البنك المركزي

واعلن البنك المركزي المصري عن اعتزامه اطلاق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار، حيث سيتم حاليا على أكثر من موضوع ومحور، مضيفا أنه من الهام تنسيق المركزي ويعمل البنك المركزي في الوقت الحالي علي أكثر من موضوع ومحور، متابعا أن الأسواق المالية لا تعتمد على الماضي وإنما تنظر إلى الأمام، بالإضافة لعدم الوقوع في مأزق تخارج الأموال الساخنة ووجود فائض في المعروض النقدي، موجها للمستثمرين ورجال الاقتصاد، قائلا "في البنك المركزي سنسمع دائما وستجدون استجابة بعد الدراسة لمختلف المطالب".