وزير الخارجية التونسي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني الجديد

تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان الجديد بتونس تاكيشي وسيجا.

وأشاد الوزير بروابط الصداقة والتعاون المتميزة مع اليابان، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات، واستكشاف فرص جديدة وواعدة للتعاون، في ظل الآفاق الواعدة لإقامة شراكة فاعلة على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون بين تونس واليابان وإفريقيا.

من جانبه، عبّر السفير الياباني عن فخره واعتزازه بتعيينه سفيرا لبلاده في تونس، مؤكدا عزمه على مواصلة تعزيز العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين.

وأعرب السفير الياباني عن شكر بلاده لتونس على جهودها ودورها الفاعل في إنجاح ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا : تيكاد -8 ، مؤكدا أنه سيحرص خلال الفترة المقبلة على تفعيل مخرجات هذه الندوة ومشاريع التعاون التي انبثقت عنها، تناغما مع ما يوليه الجانب الياباني من أهمية لجعل التعاون مع تونس مثالا يحتذى للتعاون الياباني-الافريقي.