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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن 8 مناطق بقرى طوخ فى القليوبية .. اعرف التفاصيل

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية عن قطع الكهرباء عن 8 مناطق بقرى مركز طوخ اليوم الثلاثاء وذلك لأعمال الصيانة وزرع أبراج جهد متوسط.

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وقالت الشركة إنه سوف يتم فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الأعمال على محول المجمع بمشتهر لزرع وتحميل أعمدة منخفض وشد موصلات والمناطق المتأثرة بالفصل (منطقة المجمع بمشتهر - الوحدة المحلية بمشتهر - مركز شباب مشتهر -الوحدة الصحية بمشتهر ).


كما سيتم فصل الكهرباء أيضا وحتى إنتهاء أعمال الصيانة الطارئة على مغذى الحصة على الخط الرئيسى ، والمناطق المتأثرة بالفصل ( قرية الحصة - عزب الحصة - السفاينة شرق - مول العابد ).


وأهابت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل .

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