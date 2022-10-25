فصل الكهرباء عن 8 مناطق بقرى طوخ فى القليوبية .. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية عن قطع الكهرباء عن 8 مناطق بقرى مركز طوخ اليوم الثلاثاء وذلك لأعمال الصيانة وزرع أبراج جهد متوسط.



وقالت الشركة إنه سوف يتم فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الأعمال على محول المجمع بمشتهر لزرع وتحميل أعمدة منخفض وشد موصلات والمناطق المتأثرة بالفصل (منطقة المجمع بمشتهر - الوحدة المحلية بمشتهر - مركز شباب مشتهر -الوحدة الصحية بمشتهر ).



كما سيتم فصل الكهرباء أيضا وحتى إنتهاء أعمال الصيانة الطارئة على مغذى الحصة على الخط الرئيسى ، والمناطق المتأثرة بالفصل ( قرية الحصة - عزب الحصة - السفاينة شرق - مول العابد ).



وأهابت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل .