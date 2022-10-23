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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بطوخ في القليوبية .. اليوم

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية عن قطع 12 منطقة بقرى مركز طوخ اليوم الأحد وذلك لأعمال الصيانة وزرع أبراج جهد متوسط.

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وقالت الشركة أنه سيتم فصل الكهرباء على مغذى الصفا بمركز طوخ لإجراء صيانة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (قرية الصفا - جزء من بلتان - زاوية بلتان - عزبة زاوية بلتان ).

كما أعلنت شركة الكهرباء عن فصل الكهرباء علي مغذى طوخ لزرع برج جهد متوسط وذلك سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الأعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (عزبة جبران الغربية - عزبة ابوشافعى ).

كما سيتم فصل الكهرباء علي مغذى مشتهر القديم بمركز طوخ لزرع ابراج جهد متوسط وذلك سيكون من الساعة 9 صباحا حتي انتهاء الأعمال ، المناطق المناطق المتأثرة بالفصل ( جزء من قرية المنزلة - الوحايشة -مصطفى كامل -عزبة الخواجات -عزبة يوسف فهيم -صرف صحى الوحايشة  ).

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