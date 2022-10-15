اليوم.. قطع الكهرباء عن 10 مناطق بقرى بنها وطوخ فى القليوبية

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم السبت عن 10 مناطق بقرى مركز بنها وطوخ.

وقالت الشركة انه سيتم فصل الكهرباء على مغذى ميت كنانة لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحاً وحتى إنتهاء الأعمال والمناطق المتأثرة بالفصل ( قرية ميت كنانة - صرف الوحايشة - عزبة العلمى والإبيارى - عزبة سعد بيه ).

كما سيتم فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحاً وحتى إنتهاء الأعمال وذلك لإجراء صيانة على محول الصنايع والمناطق المتأثرة بالفصل ( شارع أحمد عبدالعزيز ).

وأعلنت شركة الكهرباء أيضا انه سيتم فصل الكهرباء عن جزء من قرية مرصفا وجزء من قرية كفر العرب وساحل دجوى بمركز بنها من الساعة ١٠ صباحا وحتى انتهاء الأعمال.

وطالبت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل .