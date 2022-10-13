تحرير 35 محضر إشغال طريق بشبرا الخيمة

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ حملة بشبرا الخيمة أسفرت عن تحرير (35) محضر إشغال طريق، وتحرير(9) محاضر بيئة، ومصادرة (19) شيشة.

وكذلك تحرير (12) محضر كسر حظر لمحال تجارية، وتحرير(4)محاضر لورش، بالإضافة إلى (43) حالة إزالة فورية تنوعت ما بين باعة جائلين يفترشون الطرقات، ومحال تجارية تستغل أرصفة المشاة في عرض منتجاتهم، وكراسي وأنابيب وشماسي وعربات كارو، وجرى مصادرة كافة المضبوطات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وجاء ذلك خلال جولة قادها المحافظ بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، لإزالة الإشغالات والتعديات على أرصفة المُشاه والطريق العام التي تتسبب في اختناقات مرورية وتُعيق حركة المارة، والتي تُعد تعدياً على أملاك الدولة ومخالفة للوائح والقوانين المنظمة.

وأكد على اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة، ومتابعة تطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والورش، حيث جرى المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.



وشدد "الهجان" على رؤساء المدن والأحياء بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وشرطة المرافق ومسئولي الإشغالات، وإدارة المتابعة، لمواجهة كافة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير، علاوة على تكثيف المتابعة والمرور اليومي على كافة الشوارع، لعدم عودة الباعة الجائلين وعدم تعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة المارة مع استمرار التنبيه عليهم بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، موجهاً بتكثيف حملات النظافة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.