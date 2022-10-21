نائب محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مخالفات البناء بالخصوص.. صور

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة ٢٠ لليوم الثالث على التوالي.



وشملت الحملة تنفيذ عدد ٦ قرارات إزالة لمنشآت متعدية على أملاك الأوقاف تمثلت في أسوار وعقارات مخالفة، كما شملت الحملة إزالة حالة بناء مخالف تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.



رافق نائب المحافظ خلال الحملة محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللواء سامح برت مساعد مدير أمن القليوبية والعميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة والمقدم حسام العشيري من شرطة المرافق وقوة شرطة مديرية أمن القليوبية.



كما تابع نائب المحافظ يرافقه اللواء فرج هويدي رئيس مدينة الخصوص إزالة جمالون معدني بطريق ترعة الإسماعيلية لتعديه على أملاك الدولة.

من ناحية اخرى أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جار إنشاء 9 وحدات اجتماعية جديدة.

وأوضح أنه تم توفير 4 قطع أراضى و تسليمهم، حيث تتم الآن أعمال الإنشاءات للمباني بقرى كفر الصهبي بنسبة تنفيذ 27%، وقرية طحوريا بنسبة إنشاء 96%، وقرية كفر شبين بنسبة تنفيذ 5%، وقرية الحصافة بنسبة تنفيذ 5%، كما يتم التنسيق مع جهات الولاية لإنشاء الخمس وحدات المتبقية بقرى الجعافرة ونوى وطحا نوب وكفر طحا.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاعى التضامن الاجتماعي والبريد والتي يجري تنفيذها بمركز شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لدفع الأعمال بتلك المشروعات وتذليل العقبات التي تعترض التسليم.

وأشار الهجام الى أنه في قطاع البريد جارى إنشاء 23 مكتب بريد تم الانتهاء من 20 مكتب بريد وجارى العمل في مكتب بريد كفر الشوبك وجارى استخراج التراخيص لمكتب بريد الكوم الأحمر وتل بنى تميم.

وأكد المحافظ، أنه يتابع بشكل دوري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة للانتهاء منها وتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الأكمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من جميع المشروعات الخاصة بحياة كريمة والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وشدد المحافظ، على أهمية مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات بالمحافظة بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة، حيث بلغ عدد المشروعات 783 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 7.1 مليار جنيه.

311863808_511277367711605_2018541591717156600_n

311885944_511277407711601_8475877615997847023_n