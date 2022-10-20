ضربوا بعض بالحزام .. مشاجرة بين طلاب مدرسة بشبرا الخيمة.. صور

شهدت مدرسة شبرا البلد الرسمية للغات بشبرا الخيمة مشاجرة بين الطلاب بفناء المدرسة مما تسبب بحالة من الهرج والمرج وتدخل احد المدرسين وتم السيطرة على الوضع واخطار الأجهزة الأمنية وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من المسؤولين بمدرسة شبرا البلد الرسمية للغات، بنشوب مشاجرة بين طالبين بالمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدرسة اثر خلافات بينهما، بفناء المدرسة، وحاول أحد الطرفين التعدى بالضرب بالحزام على الآخر، وتدخل مسؤولو المدرسة وتم فض المشاجرة واستدعاء الأجهزة الأمنية بالقليوبية وحرر محضر إثبات حالة.

ومن جانبه أكد مدير إدارة غرب شبرا الخيمة، أن الطالبين بينهم خلافات وتم فصلهم اسبوعا وعقب عودتهم تم مشاجرة بينهم وتم استدعاء ولي أمر الطالبين وحرر محضر بالواقعة وتم الصلح بينهما.

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