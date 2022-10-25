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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يسبب العمى .. صحة القليوبية تحذر المواطنين من النظر إلى كسوف الشمس

كسوف الشمس
كسوف الشمس

حذرت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية المواطنين من النظر المباشر إلى الشمس اليوم الثلاثاء بسبب حدوث كسوف الشمس الجزئي وهو الكسوف الثاني والأخير خلال عام 2022، والذي سيستمر لنحو 4 ساعات ومن المتوقع أن يكون مرئيًا في مناطق متفرقة من العالم، بينها مصر والشرق الأوسط.

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وسيكون كسوف الشمس الجزئي في مصر لنحو ساعتين و16 دقيقة، بدءا من الـ 12 ظهرا وحتى الساعة 2 و16 دقيقة، وستكون ذروته في الساعة الواحدة تقريبًا، وحينها سيغطي قرص القمر نحو 36% من قرص الشمس.


ونوه الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المواطنين من خطورة النظر المباشر إلى قرص الشمس خلال فترة الكسوف كونه يعرض شبكية العين لأضرار بالغة بسبب دخول الإشعاعات المختلفة الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، والتي قد تسبب العمى المؤقت أو الدائم.


كما حذر من أن استخدام النظارات الشمسية بكافة أنواعها أو صفائح الأشعة السينية أو استخدام الوسائل التقليدية الأخرى، كالزجاج المدخن أو أقراص الحاسب الآلي الممغنطة القديمة وغيرها، حيث أنها لا تحجب كل الأشعة الضارة بل جزءًا ضئيلا منها فقط.


وأوضح أن أشعة الشمس تمثل خطرًا جسيمًا لأنها يمكن أن تخترق شبكية العين، وتؤدي إلى حرق بمركز الرؤية ثم حدوث تليف وتلف بالعين، وتكمن الخطورة في أن شبكية العين لا تستشعر الألم، وبالتالي لن يشعر الإنسان بحدوث ذلك وقد لا تظهر التأثيرات إلا بعد ساعات من الضرر.


وقال وكيل الوزارة أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس وخطورتها على العين حين النظر بالعين المجردة، موجها عدة نصائح للمواطنين تشمل عدم النظر بشكل مباشر إلى الشمس، وغسل العينين كل 10 دقائق في حال الخروج من البيت.


كما يفضل الاحتماء من الشمس والوقوف في الظل، وعند الشعور بحرقة في العين التوجه إلى أقرب مركز صحي، مع الحرص على الأطفال جيدا.


وأكد وكيل الوزارة جاهزية جميع مستشفيات القليوبية وخاصة مستشفيات الرمد لاستقبال أي حالة طارئة، مع توافر جميع الأدوية والمستلزمات وتواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة.

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