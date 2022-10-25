كاميرات المراقبة كشفت الحقيقة.. مفاجأة صادمة لـ عامل النظافة داخل محل الكشري|فيديوجراف

عامل النظافة صاحب واقعة الطرد من محل الكشري ، عاد إلى الساحة مرة أخرى بعد تصدره "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن هذه المرة أخذت الواقعة منعطفا مغايرًا.



فيديو عامل النظافة داخل المطعم

وفقا للفيديو المتداول، اشترى عامل النظافة علبة الكشري الخاصة به على طريقة " التيك أوي " حيث تم وضعها في شنطة وإعطائها له، إلا أنه جلس على طاولة داخل المحل وأخرج علبة الكشري من الشنطة وشرع في الأكل داخل المحل.

جاء ذلك بالمخالفة لقواعد المحل، حيث أن عامل النظافة لم يجلس على الطاولة منذ البداية ليطلب الطعام الخاص به، لذلك توجه له عاملان بالمحل، تحدثوا معه بهذا الشأن لكنه لم يستمع لهم وواصل تناول علبة الكشري الخاصة به.



واقعة طرد عامل النظافة

جاء هذا الفيديو المتداول بعد يومين من حديث عامل النظافة عن طرده من محل الكشري من قبل مدير المحل بسبب ملابسه، حيث لم يتم إعطائه الطعام الذي طلبه رغم أنه دفع "بون" كغيره من الزبائن.

ولمتابعة المزيد حول فيديو جديد لـ عامل النظافة يكشف عن مفاجأة مدوية .. تابع الفيديو جراف التالي:

