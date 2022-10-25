غياب ديانج.. بعثة الأهلي في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات| صور

وصلت منذ قليل، بعثة فريق النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

وتغادر بعثة النادي الأهلي، بعد قليل، مطار القاهرة الدولي، عقب إنهاء إجراءات البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، حيث يغادر على متن طائرة خطوط الاتحاد.

قائمة الأهلي لمباراة كأس السوبر

ويغيب عن المباراة لاعب الأهلي أليو ديانج ، لتعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عن قائمة الفريق لمباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر المحلى أمام الزمالك المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر استبعاد النجم المالى اليو ديانج وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، أيمن أشرف، ومحمد هاني وكريم فؤاد واكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وقفشة وبرونو سافيو واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وحسين الشحات وحسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

بعثة الأهلي المغادرة للإمارات من مطار القاهرة

بعثة الأهلي المغادرة للإمارات من مطار القاهرة

بعثة الأهلي المغادرة للإمارات من مطار القاهرة

بعثة الأهلي المغادرة للإمارات من مطار القاهرة

بعثة الأهلي المغادرة للإمارات من مطار القاهرة