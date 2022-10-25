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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوكا ينضم لبعثة الأهلي في مطار القاهرة

صدى البلد

انضم أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي قائمة أبناء الرداء الأحمر التي ستغادر إلي الإمارات لخوض مواجهة السوبر امام الزمالك بإستاد هزاع بن زايد.

وكان كوكا قد غادر معسكر المنتخب الإوليمبي صباح اليوم ليلحق ببعثة أبناء الرداء الأحمر في المطار.

وتوافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للسفر إلى الإمارات؛ لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق قد سافرا إلى الإمارات أمس الاثنين لوضع الترتيبات النهائية الخاصة باستقبال البعثة هناك.

وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

 

احمد نبيل كوكا استاد هزاع بن زايد الزمالك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي الامارات

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