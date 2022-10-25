ماسك: كنت مفرطًا في التفاؤل ولن نحصل على تصريح للسيارات ذاتية القيادة قريبا

بدأ إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة "تسلا"، يغير من لهجته عندما يتحدث عن نظام القيادة الذاتية بالكامل التي لا تتطلب أي تدخل من قبل عنصر بشري، أو حتى مجرد انتباه السائق.

عندما قدمت تسلا نظام الاوتو بايلوت (الطيار الآلي) المحسن 2.0 (HW 2.0) في عام 2016 ، توقع ماسك أن تلك اللحظة التي ستكون فيها السيارات ذاتية القيادة بالكامل في غضون أربع سنوات قادمة، وعلى الرغم من أن توقعه لم يكن دقيقًا ، إلا أنه حافظ على نفس الموقف الإيجابي والمتفائل والواثق بأنها لحظة حتما ستصل إليها تسلا.

الآن يبدو أن مؤسس والمدير التنفيذي لـ Tesla قد خفف من حدة هذه الثقة التي اعتبرها البعض مبالغ فيها، حيث قيل إن برنامج القيادة الذاتية الكاملة (FSD) لن يُمنح الموافقة الرسمية في العام الحالي، من خلال هذا التصريح يعترف ماسك، ربما لأول مرة منذ ذلك الحين بدء مناقشة حول هذا الموضوع ، أن نظام Tesla FSD ليس جاهزا ليحل محل السائق البشري.

وفقًا لـ "أوتوموتيف نيوز"، صرح Elon Musk أنه يتوقع إصدار تحديث جديد آخر مهم لبرنامج القيادة الذاتية FSD Beta بحلول نهاية العام ، لكن في كل الأحوال لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به على النظام قبل أن يكون بالفعل نظام ذاتي القيادة بالكامل ، والسماح فعليًا بالقيادة بدون استخدام اليدين يتطلب موافقة منفصلة من الجهات الفيدرالية لم يأخذها حتى الآن.

ستكون سيارات تسلا في المستقبل قادرة على نقلك من منزلك إلى عملك، ومنزل صديقك ، ومحل البقالة دون أن تلمس عجلة القيادة و بدون حتى أن تتطلب انتباه الشخص الجالس خلف عجلة القيادة، ستتولى السيارة توجيه نفسها بنفسها والتعامل في المنعطفات والإشارات وكل المحيط بها من خلال المستشعرات والأنظمة الإلكترونية المتضمنة في السيارة للتعامل مع المواقف المختلفة أثناء السير، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تراخيص وموافقات رسمية و تنظيمية لم يحصل عليها بعد ماسك.

علاوة على ذلك ، فإن الهيئة التنظيمية التي يخول لها منح Teslas الحق في تشغيل سيارة بدون سائق هي الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) التي تحقق حاليًا مع صانع السيارات في العديد من الحوادث التي تسبب بها الاعتماد الكامل على الطيار الآلي حيث طلبت NHTSA بيانات من الشركة المصنعة بيانات كاملة عن برنامج تشغيل FSD Beta.

رغم المعوقات من المؤكد أن ماسك لن يتنازل عن حلمه بتقديم سيارة ذاتية القيادة بالكامل لا تحتاج للتدخل البشري، حتى وإن كانت خطوة بعيدة المنال في الوقت الحالي، لأنه يعتقد أن برنامج القيادة الذاتية سيكون في يوم من ألأايام هو مصدر الدخل الأكبر لـ تسلا، وحتى مع اعترافه لأول مرة بأنه كان مفرطًا في التفاؤل ، فإنه سيواصل الضغط من أجل الحصول على الموافقات اللازمة، وبحسب ما ورد تعمل الشركة على توفير تحديث رئيسي للنظام العام المقبل لإظهار أنه يتم إحراز تقدم .