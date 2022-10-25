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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هنكلفك حاجة.. الرئيس السيسي للقطاع الخاص: نحترم العقود

السيسي
السيسي

قال الرئيس السيسي، إننا نحتاج لإنشاء شبكة موانئ بمصر تعكس مكانتها وموقعها.

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022،: "اللي اتعمل في تاريخ مصر خلال الـ 100 سنة أو أكثر في هذا المجال بيتعمل في خلال 4 أو 5 سنوات".

وأشار: "أنا بقول للقطاع الخاص أنت مستعد تدخل في هذا المجال لن تتكلف شيء، ولو عايز تجيب تحالفات تشتغل معاك "، متابعا: "بتكلم للي خايف على فلوس مصر، ومش هتتكلف حاجة ونحترم العقود".

 واسترسل  الرئيس السيسي،: "المسار المسئول عن الدولة إذا لم ينتبه سيستمر في مكانه ولن يتحرك".

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