مش هنكلفك حاجة.. الرئيس السيسي للقطاع الخاص: نحترم العقود

قال الرئيس السيسي، إننا نحتاج لإنشاء شبكة موانئ بمصر تعكس مكانتها وموقعها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022،: "اللي اتعمل في تاريخ مصر خلال الـ 100 سنة أو أكثر في هذا المجال بيتعمل في خلال 4 أو 5 سنوات".

وأشار: "أنا بقول للقطاع الخاص أنت مستعد تدخل في هذا المجال لن تتكلف شيء، ولو عايز تجيب تحالفات تشتغل معاك "، متابعا: "بتكلم للي خايف على فلوس مصر، ومش هتتكلف حاجة ونحترم العقود".

واسترسل الرئيس السيسي،: "المسار المسئول عن الدولة إذا لم ينتبه سيستمر في مكانه ولن يتحرك".