التنسيقية تواصل لقاءات دعم الحوار الوطني بهيئة تعليم الكبار

لقاء مع القيادات والعاملين

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات دعم الحوار الوطنى التي تجريها على كافة الاتجاهات ومع مختلف الأطراف، حيث زار وفد من التنسيقية مقر الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة.



ورحب الدكتور محمد ناصف، بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مثنيا على مجهوداتهم الفتية، واصفا إياهم بأيقونات شبابية تعمل في تناغم تام من أجل نهضة ورقي مصرنا الحبيبة.



وشارك أعضاء التنسيقية في جلسة مفتوحة مع الأعضاء والعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار ، من مختلف المحافظات، والإدارات، حيث استمع أعضاء التنسيقية لكافة القضايا التي تهم أعضاء الهيئة وأبرزها "الأجور والمعاشات" مؤكدين رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطنى.



ضم وفد التنسيقية كل من النائب أحمد فتحى مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، و النائبة هيام الطباخ ، ومن أعضاء مجلس الشيوخ كلا من نهى زكى وأحمد فوزى و راجية الفقى، ومن أعضاء التنسيقية زكى القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطنى، محمد غنيم، طه احمد، حسن هجرس، وأدار الجلسة الحوارية مؤمن سيد، مدير الشئون البرلمانية بالتنسيقية.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.