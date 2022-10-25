خطة تطوير مفارق ميناء دمياط وإنشاء تقاطع حر لتنظيم الحركة المرورية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا آخر مع ممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، بحثت خلاله خطة تطوير مفارق ميناء دمياط وآلية إنشاء تقاطع حر لتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة.

اطلعت المحافظ على التصور الخاص بالمشروع لإعادة تخطيط المنطقة وتنظيم الحركة المرورية بها والتى تشمل تقاطعات مختلفة لنقاط دخول وخروج من والى عدد من المناطق، وكذلك حركة النقل الثقيل الواردة والصادرة من وإلى الميناء وذلك من خلال انشاء تقاطع حر متعدد الحارات والاتجاهات.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم التنسيق بين عدد من الجهات للبدء فى إعداد الدراسات المختلفة وبحث إمكانية التنفيذ من خلال الجهاز، مؤكدة أن رؤية المشروع تحقق المعالجة الكاملة لمشكلة التكدس المرورى و تنظيم الحركة مما يساهم فى تقليل زمن الوصول إلى المناطق المختلفة والحد من الحوادث عند التقاطعات.