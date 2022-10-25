عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى: الرئيس السيسي يعمل بجهد لتحقيق غدا أفضل لمصر وشعبها

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مشيرة إلى أن في مصر رئيس يستحق التقدير والإحترام.

 

txt

عزة مصطفى: الرضا الشعبي يساعد الرئيس السيسي على تنفيذ المشروعات الكبري


وأضاف عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحلم ويعمل بجهد لتحقيق الحلم، وغدا أفضل لمصر وشعبها، متابعة أن :"إحنا كشعب محتاجين نثق في دولتنا، وقبل ذلك نثق في أنفسنا، ونحلم ونحقق الحلم".


وتابع الإعلامية عزة مصطفى، أن: "محتاجين نفوق ونحافظ على بلدنا وأولادنا من الفوضى وعدم الاستقرار، ونفكر لحظة إيه نتيجة الفوضى وما يحدث بعد الفوضى، وان بعد الفوضى تخريب لمستقبلنا ومستقبل بلدنا ونفوق قبل فوات الأوان".
 

عزة مصطفي مصر 2022 السيسي عبدالفتاح السيسي الفوضى تخريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

مفيش أعباء إضافية.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة يهم المواطن

وفاة ابنته أبرزها.. أسباب رحيل فريد الديب

موضوعات متعلقة

عزة مصطفى: جماعة الإخوان الإرهابية مازالت تحلم بحكم مصر

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة.. انتشار معدات سحب المياه من شوارع الجيزة |شاهد

كيف تحمى نفسك من الرعد والبرق خارج المنزل

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

توقف حركة مترو الأنفاق بسبب عطل مفاجئ في الخط الأول

الولايات المتحدة لإيران: مستعدون لإستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي

ارتفاع جنوني لأسعار الذهب بالفترة المسائية وهذا سعر عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك تشارلز يحافظ على تقليد غريب تحت غرفة نومه

كفاية تنمر.. لماذا ثارت زوجة محمود علاء في وجه الجماهير؟

تتطلب عناية سريعة.. 5 علامات تنبئك بالإصابة بمرض قاتل بعد 7 أيام

فستان بينك قصير.. مى حلمى تخطف ألأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

فيديو

سهير جودة: النساء هن الجيش والظهير الحقيقي لنجاح أي عمل

كاميرات المراقبة كشفت الحقيقة.. مفاجأة صادمة لـ عامل النظافة داخل محل الكشري|فيديوجراف

ماعدا حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة الجميع.. ما القصة؟.. فيديوجراف

سهير جودة: أنا ومفيدة شيحة مختلفتان.. وبرنامج «الستات» توك شو اجتماعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ