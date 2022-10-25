عزة مصطفى: الرئيس السيسي يعمل بجهد لتحقيق غدا أفضل لمصر وشعبها

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مشيرة إلى أن في مصر رئيس يستحق التقدير والإحترام.



وأضاف عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحلم ويعمل بجهد لتحقيق الحلم، وغدا أفضل لمصر وشعبها، متابعة أن :"إحنا كشعب محتاجين نثق في دولتنا، وقبل ذلك نثق في أنفسنا، ونحلم ونحقق الحلم".



وتابع الإعلامية عزة مصطفى، أن: "محتاجين نفوق ونحافظ على بلدنا وأولادنا من الفوضى وعدم الاستقرار، ونفكر لحظة إيه نتيجة الفوضى وما يحدث بعد الفوضى، وان بعد الفوضى تخريب لمستقبلنا ومستقبل بلدنا ونفوق قبل فوات الأوان".

