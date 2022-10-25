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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بنقل طفل مصاب بحروق لأحد المراكز المتخصصة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لما نشر على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن حالة الطفل "خالد سيد محمد" المصاب بحروق بنسبة 40% ، والذي كان تحت الرعاية الصحية بمستشفى بني سويف التخصصي ، وكانت حالته تستلزم النقل لأحد المراكز المتخصصة في مجال علاج الحروق التابعة لوزارة الصحة.

حيث كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة ، بمتابعة الحالة والتنسيق مع الوزارة ، لاتخاذ ما يلزم لتحويلها لأحد المراكز المتخصصة التابعة للوزارة ، موجهاً باطلاعه بمستجدات الحالة الصحية للطفل أولاً بأول.

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ومن جانبه أفاد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، أنه تم نقل الطفل عن طريق سيارة إسعاف مجهزة لمركز ههيا لعلاج الحروق بمحافظة الشرقية ، وذلك من خلال التنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة

 

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