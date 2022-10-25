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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس بختام المؤتمر الاقتصادي تميزت بالصراحة

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

أكد الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، القائم بعمل رئيس الحزب، إن كلمة الرئيس فى ختام المؤتمر الاقتصادى كانت كاشفة وواضحة ولمست كل ما يشغل بال المواطن، وتميزت بالصراحة والشفافية المعهودة فى كلمات الرئيس.


وأوضح مجدي مرشد، أن هناك استجابه لمقترحات المؤتمر الاقتصادي، والاستفاده من كل الاطروحات التى طرحت، مؤكدا أن الرئيس السيس لديه رؤية ثاقبة للاستفادة من هذا الزخم فى الأفكار والاقتراحات الاقتصادية وكلمته كانت تتويج لهذا المؤتمر الهام.


كما أثنى مرشد، على النظرة الاجتماعية والانحياز لملف العدالة الاجتماعية والذى أشار اليه الرئيس فى كلمته، وكان وعده للشباب بحوار معهم والرد على كل تساؤلاتهم هى نظرة مستقبلية تظهر اهتمامه بالشباب واعتماده عليهم فى بناء مصر الجديدة.

مصر الجديدة حزب المؤتمر الاجتماع العدالة الاجتماعية رئيس الحزب الأقتصادية نظرة مستقبلية

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