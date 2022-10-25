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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

 

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،  رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف ، نظراً لسوء الأحوال الجوية.


وأشار رئيس الجامعة أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات ، إضافة إلى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم .

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ووجه الدكتور منصور حسن بقبول واستقبال كل الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمحافظات المجاورة، سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.

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