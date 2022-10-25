رئيس جامعة بني سويف يعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف ، نظراً لسوء الأحوال الجوية.



وأشار رئيس الجامعة أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات ، إضافة إلى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم .



ووجه الدكتور منصور حسن بقبول واستقبال كل الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمحافظات المجاورة، سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.