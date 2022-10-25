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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار ويوجه باستمرار حالة الاستعداد القصوى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ( مساء اليوم الثلاثاء )  عددا من شوارع المدينة لمتابعة قيام الأجهزة المعنية بالتعامل مع مياه الأمطار نتيجة لعدم استقرار وسوء الأحوال الجوية ، مطمئنا على تواجد المعدات والشفاطات والبدالات الخاصة بأعمال رفع تجمعات المياه خاصة بمنازل الكباري وبعض الشوارع والنقاط الساخنة ، حيث رافقه :السيد بلال حبش نائب المحافظ ، ومسؤولو المرور والحماية المدنية و التنفيذيون المعنيون من الوحدة المحلية وشركة المياه والمرافق.

 

هذا وقد وجه محافظ بني سويف " مسبقا"  برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من التغير في الأحوال الجوية خلال الفترة من اليوم الثلاثاء إلى الأحد المقبل، وما يصاحبها انخفاض  من درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

 

شدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المدن والقرى لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين رؤساء المدن والقرى  وشركة مياه الشرب الصرف الصحي ومشروع النظافة والحماية المدنية والمرور وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع المعدات  بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

 

وكلف  المحافظ  مسؤولى شركة مياه الشرب وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف  وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها ،مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه  مع سقوط الأمطار "، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية  لتكون جاهزة للتدخل السريع "حال حدوث أية تداعيات" عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

 

وكلف المحافظ مسؤولى قطاع الكهرباء بالمراجعة الميدانية  لكافة أعمدة الإنارة  والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة "حالة فصل الخدمة "وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية، مع ضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال وقوع الأمطار.

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