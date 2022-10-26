عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء أفضل.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-10-2022

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب مصر..  سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء الموافق 26-10-2022 استقر بعد أن ارتفع أمس بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد.

وذلك بعد حالة من الاستقرار النسبي، على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة والتي يتم تداولها في محلات الصاغة.

وصعدت أسعار الذهب في مصر بالامس بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس توداي.

txt

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم

txt

لأول مره منذ أسبوعين .. ارتفاع سعر الدولار اليوم

أسعار الذهب  عالميا، استقرت على ارتفاع، الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي.

ويراهن المستثمرون على وتيرة أقل عدوانية لزيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بدءًا من ديسمبر.

وتوقع  التجار إن تظل شهية الذهب هشة حيث يقيم المستثمرون ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيظل علي سياسته المتشددة في رفع أسعار الفائدة.

وذلك وسط تحرك مرتقب للفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نوفمبر.

سعر الذهب في مصر 

ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفه أسعار الذهب في مصر، لذلك يقدم موقع صدى البلد أسعار الأعيرة الذهبية كافة.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأعلى سعرا نحو 1285 جنيها للبيع و 1289 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب من عيار 21 

وصل سعر عيار 21  الأكثر انتشارا نحو 1118 جنيها للبيع و 1124 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 963 جنيها للبيع و 967 جنيها للشراء.

أقل سعر للذهب 

وسجل سعر عيار 14 نحو 749 جنيها للبيع و 752 جنيها للشراء مقابل 745 جنيهًا للبيع و 747 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 39.95 ألف جنيه للبيع و 40.09  ألف جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8992 جنيها للبيع و 9.023 جنيها للشراء. 


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.28 مليون جنيه للبيع و 1.29 مليون جنيه للشراء.

 

ويعد الذهب أفضل ملاذ أمن للمستثمرين رغم التذبذب الذي تشهده الأسواق، فهو مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم، ، وتوقع المحللين أداء أفضل للذهب خلال الفترة القادمة.

 

أسعار الذهب في مصر


يهتم الكثير من المواطنين بـ سعر الذهب في مصر قبل المستهلكين وخصوصا المقبلين علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم.

 

سعر الذهب المصنعية

سعر مصنعية الذهب..  يتم تحديد سعر المصنعية للذهب  بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد.

 

سعر الذهب أسعار الذهب سعر الذهب الان سعر جرام الذهب سعر عيار الذهب سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

يا وجع قلبي.. وفاة والد الفنان الشاب أحمد فريد

بعد وفاة فريد الديب.. أشرف نبيل يكشف تفاصيل جديدة عن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

موضوعات متعلقة

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم

لأول مره منذ أسبوعين .. ارتفاع سعر الدولار اليوم

محيي الدين: تعزيز دور رواد الأعمال ومراكز البحوث لدفع العمل المناخي

كريم عادل: توصيات المؤتمر الاقتصادي محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب

وزيرة التخطيط تلتقي بمجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالإمارات

انطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.. غدا

التخطيط: صندوق مصر السيادي الشريك الأمثل للقطاع الخاص ويضعنا على خريطة الاستثمار

محيي الدين: مصر وقعت على 15 مذكرة تفاهم بشأن الهيدروجين الأخضر 

ترشيحاتنا

رحم الله أحد أقطاب القانون .. أبو العينين ينعى فريد الديب

عايز يتساوى بـ زيزو.. الزمالك يُفاجئ نجمه بقرار جديد |تفاصيل

وقت إضافي ثم ركلات الترجيح في حالة التعادل بين الزمالك والأهلي بالسوبر

السيسي: التعليم بمصر يحتاج لـ60 ألف فصل في السنة بتكلفة 60 مليار جنيه|فيديو

شاهد.. أول صورة لـ كأس السوبر المصري في شكله الجديد

فضل تفريج الكرب عن المسلم.. 7 وصايا ثمينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف حطام سفينة حربية سويدية عمرها 600 عام

برج العذراء| حظك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 .. مفاجأة رائعة لك

برج الأسد .. حظك اليوم | الأربعاء 26 أكتوبر 2022

برج الحمل .. حظك اليوم | الأربعاء 26 أكتوبر 2022

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ