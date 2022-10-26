أداء أفضل.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-10-2022

سعر الذهب مصر.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء الموافق 26-10-2022 استقر بعد أن ارتفع أمس بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد.

وذلك بعد حالة من الاستقرار النسبي، على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة والتي يتم تداولها في محلات الصاغة.

وصعدت أسعار الذهب في مصر بالامس بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس توداي.

أسعار الذهب عالميا، استقرت على ارتفاع، الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي.

ويراهن المستثمرون على وتيرة أقل عدوانية لزيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بدءًا من ديسمبر.

وتوقع التجار إن تظل شهية الذهب هشة حيث يقيم المستثمرون ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيظل علي سياسته المتشددة في رفع أسعار الفائدة.

وذلك وسط تحرك مرتقب للفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نوفمبر.

سعر الذهب في مصر

ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفه أسعار الذهب في مصر، لذلك يقدم موقع صدى البلد أسعار الأعيرة الذهبية كافة.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأعلى سعرا نحو 1285 جنيها للبيع و 1289 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب من عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 1118 جنيها للبيع و 1124 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 963 جنيها للبيع و 967 جنيها للشراء.

أقل سعر للذهب

وسجل سعر عيار 14 نحو 749 جنيها للبيع و 752 جنيها للشراء مقابل 745 جنيهًا للبيع و 747 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 39.95 ألف جنيه للبيع و 40.09 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8992 جنيها للبيع و 9.023 جنيها للشراء.



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.28 مليون جنيه للبيع و 1.29 مليون جنيه للشراء.

ويعد الذهب أفضل ملاذ أمن للمستثمرين رغم التذبذب الذي تشهده الأسواق، فهو مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم، ، وتوقع المحللين أداء أفضل للذهب خلال الفترة القادمة.

أسعار الذهب في مصر



يهتم الكثير من المواطنين بـ سعر الذهب في مصر قبل المستهلكين وخصوصا المقبلين علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم.

سعر الذهب المصنعية

سعر مصنعية الذهب.. يتم تحديد سعر المصنعية للذهب بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد.