ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب مصر .. ارتفع سعر الذهب في مصر ختام تعاملات الثلاثاء الموافق 25-10-2022؛ بعد حالة من الاستقرار النسبي، على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة والتي يتم تداولها في محلات الصاغة.

وصعدت أسعار الذهب في مصر بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس توداي.

سعر الذهب في مصر

ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفه أسعار الذهب في مصر، لذلك يقدم موقع صدى البلد أسعار الأعيرة الذهبية كافة.

سجل سعر عيار 24 الأعلى سعرا نحو 1285 جنيها للبيع و 1289 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 1118 جنيها للبيع و 1124 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 963 جنيها للبيع و 967 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 14 نحو 749 جنيها للبيع و 752 جنيها للشراء مقابل 745 جنيهًا للبيع و 747 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 39.95 ألف جنيه للبيع و 40.09 ألف جنيه للشراء.



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8992 جنيها للبيع و 9.023 جنيها للشراء.



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.28 مليون جنيه للبيع و 1.29 مليون جنيه للشراء.

أسعار الذهب في مصر



سعر الذهب في مصر محل اهتمام كبير من قبل المستهلكين وخصوصا المقبلين علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم.

كما يعتبر الذهب ملاذ أمن، فهو مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

سعر الذهب المصنعية

سعر مصنعية الذهب.. يتم تحديد سعر المصنعية للذهب بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري.

وأسعار الذهب شهدت حالة من التذبذب عالميا خصوصا والفترة الأخيرة يعاني المعدن الاصفر من الهبوط حيث تراجع لمستويات غير مسبوقة وذلك في الأسابيع الماضي.

سعر الذهب عالميا

أسعار الذهب عالميا ظلت بدون تغير يذكر، الثلاثاء، وسط استقرار الدولار الذي وازن الدعم المحدود للمعدن النفيس من استمرار توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 07.35 بتوقيت جرينتش.

بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 1652.50 دولار.

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8%، كأكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر.