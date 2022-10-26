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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مودي الجارحي: الأهلي كان الأحق بالبطولة العربية لولا التحكيم.. ويلقبونني بعدلي القيعي

صدى البلد

قال مودي الجارحي نجم الأهلي لكرة السلة المعتزل، إن فريقه كان الأفضل في البطولة العربية للأندية بشهادة الجميع، موضحًا أنه خسر البطولة بأخطاء تحكيمية واضحة.

وأضاف الجارحي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأخطاء التحكيمية لا تبرر تقصير الأهلي في نهائي البطولة، إلا أنه يرى بأن فريقه هو الأحق بهذه البطولة، بعد مشوار رائع للغاية خلالها.

وأشار إلى أن تواجده في البطولة العربية كمشجع أفزعه في الثواني الأولى داخل المدرج وسط جماهير الأهلي، موضحًا أن الأهلي بدأ تأسيس فريق كرة السلة في 3 سنوات كاملة من أجل التتويج بالبطولات.

لقب عدلي القيعي

واختتم تصريحاته، أنه تحدث كقائد لـ الأهلي مع إيهاب أمين نجم الفريق، من أجل التفاوض معه والانضمام للفريق، وتنازل عن له عن الرقم 4 من أجل اللعب لـ الأهلي، مشيرًا إلى أنه الجمهور يُلقبه بعدلي القيعي لقيادته مفاوضات التجديد مع زملائه.

الأهلى مودي الجارحي كرة السلة البطولة العربية إيهاب أمين

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