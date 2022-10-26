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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عايز يتساوى بـ زيزو.. الزمالك يُفاجئ نجمه بقرار جديد |تفاصيل

الزمالك
الزمالك

قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تمديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحات عبر برنامجه “البريمو”: “هناك كلام إن إمام عاشور مكانش مبسوط في الزمالك من عقده وعايز يتساوى بزيزو”.

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وتابع: “يا ترى هل سيتم تعديل عقده مثل زيزو أو أقرب شوية، هذا ما سنراه بعد مباراة الزمالك في السوبر أمام الأهلي”.

الأهلي ضد الزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

الزمالك امام عاشور نادي الزمالك مرتضى منصور الأهلى

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