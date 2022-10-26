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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: المدرس بياخد 3 آلاف جنيه إزاي هيديني تعليم كويس |فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتحدث مع المصريين من أجل الشرح، وليس من أجل الدفاع عن النفس، موضحًا: "سبحان من خلق الناس ويجعلهم يتحدثون بهذا الشكل، ولا يرون الحقيقة، أو يرون الحقيقية ويحرفونها".

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 وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة على القناة الأولي: "أنا هتحمل الكلام والظروف، ولا إيه ولا إيه".. "لازم نكون مخلصين لـ بلدنا، ومن يطرح الحلول عليه أن يأتي".

وتابع الرئيس السيسي: "التعليم يحتاج لـ 250 مليارًا، ولا يتواجد نصفه، وأن المدرس بياخد 3 آلاف جنيه و4000 جنيه إزاي هيديني تعليم كويس، ويطلع طالب مميز".

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التعليم في مصر يحتاج إلى 60 ألف فصل في السنة، وذلك بسبب الزيادة الجديدة التى تحدث.

وأضاف  "الـ 60 ألف فصل، تحتاج خدمات، مثل غرف لـ المدرسين وحمامات وغيرها من الخدمات".

وأوضح أن: "الـ 60 ألف فصل تكلف الدولة 60 مليار جنيه، وهذا الرقم يكون بخلاف ميزانية التعليم".

وتابع: "المدارس بها مدرسين يصل عددهم لـ 1.3 مليون مدرس، وفى حالة عمل الفصول سينتج عنها زيادة في عدد المدرسين".

 

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