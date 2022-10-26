السيسي: مكاسب العاصمة الإدارية حتى الآن 2 تريليون جنيه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب أن نكون أمناء و مخلصين لبلدنا وندرس الملفات التى نتحدث عنها، موضحًا، أن :" تشخيص مصر ينطبق على دول كثيرة.. ومصر لن تضيع".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة على القناة الأولي:" اللى بيحب الفقير يشتغل عشانه، لعمل المشروعات".

وأوضح أن :" الدولة قامت بعمل مشروعات كثيرة من أجل توفير فرص عمل لـ الشباب".

وتابع :" الكل مطلوب منه بذل جهد أكثر من الذى تم، وأن المواطنين بالكامل ليس مثل بعض ".

وكشف أنه يتم العمل فى أكثر من مكان من أجل المواطنين، وذلك من أجل تحقيق أموال لـ المصريين، وأوضح أن مكاسب العاصمة الإدارية حتى الآن 2 تريليون جنيه.

وأوضح أن المدن الجديدة تمت بفكرة، وتم تحويل سعر المتر من 100 جنيه لـ 10000 على حسب التنمية، و البناء يتم ليس من موازنة الدولة، ولكن من البيع.

وشرح الرئيس المكسب من العاصمة الإدارية، وقال :" إن العاصمة 175 ألف فدان، وتم العمل فى 750 مليون متر، لو المتر بـ 1000 تصبح بـ 750 مليار، ولو المتر بـ 10000 تصبح بـ 7.5 ترليون جنيه، وأن الدولة تعمل فى 40 ألف فدان ويتبقى 135 ألف فدان".