بـ جمبسوت قصير.. صبا مبارك تحتفل بعرض فيلم بنات عبدالرحمن في الزمالك|شاهد

احتفلت الفنانة صبا مبارك بعرض أحدث أفلامها “بنات عبد الرحمن” فى سينما الزمالك بـ حضور عدد من الفنانين أبرزهم أحمد فهمى.

وظهرت صبا مبارك بإطلالة أنيقة مرتدية جمبسوت أنيقة باللون بالأسود واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل والمكياج الجذاب.

ونال الفيلم مديحًا وإشادة نقدية خلال جولة عروضه إذ كتبت الصحف "فيلم يجمع بين طزاجة التجارب الأولى للمخرج زيد أبو حمدان ونضج أداء صبا مبارك التمثيلي وأخواتها… وكل قصة تصلح لفيلم روائي طويل" كما وصفته بـ "أنه يشبهنا" وجاء في نشرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "قصيدة دافئة عن علاقة الشقيقات ببعضهن بما فيها من كل التعقيدات الحيوية".

سابقاً، فاز بنات عبد الرحمن بجائزة الجمهور (الفهد الذهبي) لأفضل فيلم روائي من مهرجان إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال. وفاز بجائزة الجمهور ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، وكان بنات عبد الرحمن قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث نال جائزة الجمهور، وشارك الفيلم في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة حيث نال تنويه خاص، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية. كما افتتح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

بنات عبد الرحمن هم أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production ، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.