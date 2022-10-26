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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني رمزي يحتفل بعيد ميلاده الـ58 |تعرف على أهم المحطات بحياته

صدى البلد

يحتفل اليوم الفنان هاني رمزي بعيد ميلاده الـ 58، حيث قدم الكثير من الأعمال الكوميدية خلال مشواره الفني ولم ينته عطاء رمزى، بل يستمر فى المشاركة ببعض الأعمال، من أجل إضافة نجاحات جديدة لرحلة حياته الفنية، التى تميزت بخفة ظله وبراعته وتلقائيته فى إطلاق إفيهاته الكوميدية.

ولد رمزى فى محافظة الإسكندرية عام 1964، وظهر عليه فى سن مبكرة رغبته فى دخول عالم الفن، رغم التحاقه بكلية التجارة، وعمله فى أحد البنوك لفترة وجيزة للغاية، لم تتعد 3 أيام.

والتحق هانى، بعد تقديم استقالته من عمله فى البنك، بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ودخل فرقة "ستوديو 80" مع الفنان محمد صبحى، وكانت أشهر المسرحيات التى قدمها مع صبحى "تخاريف" و"وجهة نظر"، التى تألق فيها 
وأظهر موهبته للجمهور.

وتعتبر انطلاقة هاني رمزي في عالم السينما من خلال فيلم “الحب الأول” والذي كان من بطولة مصطفى قمر بالاشتراك مع الفنانة منى زكي والفنان طارق لطفي.

كانت الخطوة المهمة الأخرى في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” بطولة الفنان محمد هنيدي، والذي أصبح من علامات السينما المصرية في تلك الفترة.

حصل على دور البطولة لأول مرة في فيلم “جواز بقرار جمهوري” عام 2001 مع المخرج خالد يوسف وبمشاركة الفنانة حنان ترك وحسن حسني.


كما قدم رمزى العديد من المسلسلات، أبرزها "مبروك جالك قلق" عام 2006، "عصابة بابا وماما" 2009، "عريس ديلفرى" 2011، و"ابن النظام" 2012، "العريس رقم 13" و"الشهرة" عام 2014.

كما شارك فى فيلم "ناصر 56" مع الفنان الراحل أحمد زكى عام 1995.

وتولى رمزى دور البطولة فى أفلام "جواز بقرار جمهورى" و"صعيدى رايح جاى" عام 2001، و"محامى خلع" 2002، و"عايز حقى" 2003، و"غبى منه فيه" 2004، "السيد أبوالعربى وصل" عام 2005، "أسد وأربع قطط" 2007، و"نمس بوند" عام 2008، و"سامى أكسيد الكربون" عام 2011.

كما قدم رمزى أيضًا عددًا من برامج المقالب على رأسها "هانى فى الأدغال"، و"هانى هز الجبل"، و"هبوط اضطرارى".

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