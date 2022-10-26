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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تثمن شراكتها مع النمسا في مواجهة التحديات القائمة واستغلال الفرص المتاحة

أمريكا والنمسا
أمريكا والنمسا

ثمنت الولايات المتحدة شراكتها "الحيوية" مع النمسا في مواجهة التحديات القائمة واستغلال الفرص المتاحة العديدة لصالحهما. 
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء بمناسبة عيد النمسا الوطني"- :"معًا، نحن قادرون بشكل أفضل على النهوض بقيمنا وأولوياتنا المشتركة"، مضيفا أنه في ضوء التزام واشنطن وفيينا بنظام دولي قائم على القواعد، وبإمكانهما العمل معًا على النهوض بالديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والازدهار والابتكار وتحقيق السلام والأمن".
وأعرب بلينكن عن تطلعه إلى تعميق وتوسيع تعاونهما وشراكتهما في العام المقبل، قائلا "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتمنى لشعب النمسا يومًا وطنيًا سعيدًا بمناسبة الذكرى السنوية الـ67 لتوقيع معاهدة الدولة النمساوية، التي أعيد بموجبها تأسيس الدولة النمساوية كدولة مستقلة".
 

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