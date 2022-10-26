رئيس مجلس الدوما الروسي: أوكرانيا محتلة من الناتو وأصبحت مستعمرة لأمريكا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن أوكرانيا فقدت قدرتها على الوجود كدولة وهي بلد "محتل من قبل الناتو" وأصبحت "مستعمرة للولايات المتحدة".

وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "حول الوضع في أوكرانيا الفقدان الكامل للاستقلال، أوكرانيا محتلة من قبل حلف الناتو، وأصبحت البلاد مستعمرة للولايات المتحدة، تصدر الأوامر لكييف من واشنطن، والقوات الأوكرانية يقودها البنتاجون".

كما أعلن عن "انهيار الاقتصاد" في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "النظام المالي مدمر" وأن نظام كييف لا يمكنه تنفيذ ضماناته الاجتماعية أمام مواطنيه وخاصة دفع الأجور والمعاشات - بشكل مستقل، وذكر أن الفائدة على ديون أوكرانيا التي قد تتجاوز 100 مليار دولار تتزايد كل يوم.

وتابع: "فقدت أوكرانيا القدرة على الوجود كدولة".

وفي وقت سابق ، كشف فولودين، عن معلومات جديدة حول استعداد كييف لاستخدام "القنبلة القذرة"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي ورؤساء بلدان الاتحاد الأوروبي الذين يقدمون المساعدة المالية لنظام زيلينسكي، أصبحوا رعاة للإرهاب النووي.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال رئيس مجلس الدوما الروسي على صفحته على تطبيق "تلجرام": "كلف نظام كييف علماء الذرة لصنع "قنبلة قذرة". كما يواصل قصف البنية التحتية الحيوية لمحطتي زابوروجيه وكورسك النوويتين وذلك لإثارة وقوع كارثة إنسانية".

وأضاف: "وأصبح الرئيس الأمريكي ورؤساء الدول الأوروبية، الذين يقدمون المساعدة المالية والعسكرية لنظام زيلينسكي، رعاة وشركاء في الإرهاب النووي".

وتابع قائلا إن: "واشنطن نشرت منذ 20 عاما معلومات مفادها أن الإرهابيين من تنظيم القاعدة برئاسة أسامة بن لادن يخططون لصنع "قنبلة قذرة"، مذكرا بأن "التهديد بشن هجوم إرهابي في الولايات المتحدة وأوروبا باستخدام مثل هذه القنبلة كان موجودا حتى عام 2011 أي قبل القضاء على أسامة بن لادن".

وشدد رئيس مجلس الدوما الروسي على أن "أساليب الإرهاب النووي لا تتغير: كما كانت عليها في عهد أسامة بن لادن، بقيت نفسها في عهد زيلينسكي".