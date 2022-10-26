عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس الدوما الروسي: أوكرانيا محتلة من الناتو وأصبحت مستعمرة لأمريكا

رئيس مجلس الدوما
رئيس مجلس الدوما الروسي

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن أوكرانيا فقدت قدرتها على الوجود كدولة وهي بلد "محتل من قبل الناتو" وأصبحت "مستعمرة للولايات المتحدة".

وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "حول الوضع في أوكرانيا الفقدان الكامل للاستقلال، أوكرانيا محتلة من قبل حلف الناتو، وأصبحت البلاد مستعمرة للولايات المتحدة، تصدر الأوامر لكييف من واشنطن، والقوات الأوكرانية يقودها البنتاجون".

كما أعلن عن "انهيار الاقتصاد" في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "النظام المالي مدمر" وأن نظام كييف لا يمكنه تنفيذ ضماناته الاجتماعية أمام مواطنيه وخاصة دفع الأجور والمعاشات - بشكل مستقل، وذكر أن الفائدة على ديون أوكرانيا التي قد تتجاوز 100 مليار دولار تتزايد كل يوم.

وتابع: "فقدت أوكرانيا القدرة على الوجود كدولة".

وفي وقت سابق ، كشف فولودين، عن معلومات جديدة حول استعداد كييف لاستخدام "القنبلة القذرة"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي ورؤساء بلدان الاتحاد الأوروبي الذين يقدمون المساعدة المالية لنظام زيلينسكي، أصبحوا رعاة للإرهاب النووي.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال رئيس مجلس الدوما الروسي على صفحته على تطبيق "تلجرام": "كلف نظام كييف علماء الذرة لصنع "قنبلة قذرة". كما يواصل قصف البنية التحتية الحيوية لمحطتي زابوروجيه وكورسك النوويتين وذلك لإثارة وقوع كارثة إنسانية".

وأضاف: "وأصبح الرئيس الأمريكي ورؤساء الدول الأوروبية، الذين يقدمون المساعدة المالية والعسكرية لنظام زيلينسكي، رعاة وشركاء في الإرهاب النووي".

وتابع قائلا إن: "واشنطن نشرت منذ 20 عاما معلومات مفادها أن الإرهابيين من تنظيم القاعدة برئاسة أسامة بن لادن يخططون لصنع "قنبلة قذرة"، مذكرا بأن "التهديد بشن هجوم إرهابي في الولايات المتحدة وأوروبا باستخدام مثل هذه القنبلة كان موجودا حتى عام 2011 أي قبل القضاء على أسامة بن لادن".

وشدد رئيس مجلس الدوما الروسي على أن "أساليب الإرهاب النووي لا تتغير: كما كانت عليها في عهد أسامة بن لادن، بقيت نفسها في عهد زيلينسكي".

رئيس مجلس الدوما الروسي مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الناتو أوكرانيا واشنطن القوات الأوكرانية البنتاجون الاتحاد الأوروبي القنبلة القذرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

أسماء مدوية.. غياب 11 لاعبًا عن الأهلي والزمالك في السوبر المصري رسمياً

موضوعات متعلقة

رعاة الإرهاب النووي.. الدوما يكشف تفاصيل جديدة عن استعداد كييف للقنبلة القذرة

مجلس الدوما: يتعين على أوكرانيا والغرب الاعتراف بانضمام الأقاليم الجديدة لروسيا

رئيس مجلس الدوما الروسي: موسكو سترد بصورة أكثر صرامة على الهجمات الأوكرانية

روسيا .. الدوما يتهم مئات الآلاف بالخيانة بعد هروبهم من تعبئة الجيش

ترشيحاتنا

نكسة كبيرة تنتظر بوتين.. "أشرس المعارك" بين روسيا وأوكرانيا على الأبواب

طلاب مدارس القاهرة يلتزمون بالحضور رغم شائعات التأجيل وتقلبات الطقس.. صور

ضجة بـ إسرائيل.. نائبة عربية بالكنيست تنعي شهداء نابلس

تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة.. تحقق أهداف الدولة وتحارب الروتين والبيروقراطية

رئيس مجلس الدوما الروسي: أوكرانيا محتلة من الناتو وأصبحت مستعمرة لأمريكا

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة التوترات بالضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض.. تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا

تقتلك ببطء.. أطعمة شائعة تسبب الهلوسة وعدم انتظام دقات القلب

في الصباحية.. عروس هندية تهرب بالمهر والمجوهرات

غش دماغك.. بدون كافيين حيل غريبة تبقيك مستيقظا

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ