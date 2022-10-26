محافظ دمياط: مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية لتبادل الخبرات ومحاربة البطالة

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعي الأطراف لتحقيق التعاون بين محافظة دمياط و جامعة حورس و منظمة العمل الدولية ILO و شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول بشأن دعم الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة.

وقع على المذكرة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة و الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس و محمد شندى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس لإنتاج الميثانول.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً لمشروع المنظمة وميثانكس " وظائف لائقة لشباب مصر _ معا لمواجهة التحدى بدمياط " والذى ستنتهي اعماله فى مايو ٢٠٢٣ ، و ذلك من خلال انشاء مركز دائم بجامعة حورس للتدريب وريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة وخدمة المجتمع، بحيث يكون نقطة دعم للشركات القائمة والناشئة ليكون مصدر اساسى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والمجتمع المحلى.

و اشادت " المحافظ " بمحاور الاتفاقية للترويج لأسس ريادة الأعمال وتبادل الخبرات ومحاربة البطالة وذلك فى إطارالدور المجتمعى الذى تقوم به تلك الجهات.

ولفتت الى ان المحافظة ستعمل على التنسيق بين الأطراف و الترويج للمسابقة والعمل على رفع وعى الشباب بمجالات ريادة الأعمال،وذلك بجانب ما ستقدمه حورس من إمكانيات لتنفيذ أنشطة المشروع ، علاوة على قيام منظمة العمل الدولية ببناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والمدربين وتوفير المادة العلمية اللازمة لعقد التدريب ، وأخيرا قيام ميثانكس بتمويل المؤتمر والمسابقة .

جدير بالذكر أن المؤتمر سيقام فى الفترة من ١٢ الى ١٤ ديسمبر 2022. كما سيتم تنظيم فعاليات نهائيات مسابقة تحت عنوان "مسابقة رواد دمياط 2022" وتقديم جوائز لأحسن فكرة، وأحسن مشروع بادئ، وأحسن مشروع قائم ومشروعات تديرها السيدات ..

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