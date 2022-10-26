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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: مستمرون في رفع تراكمات الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

مياه القناة .. مستمرون
مياه القناة .. مستمرون في رفع تراكمات الأمطار بالسويس والإسم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، ان سيارات ومعدات الشركة المنتشرة في جميع الشوارع والميادين بإقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تواصل جهودها لسحب تراكمات مياه الأمطار في محافظات القناة الثلاث والتى تعرضت اليوم لسقوط أمطار بين متوسطة الى غزيرة.

مياه القناة .. مستمرون في رفع تراكمات الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في جميع القطاعات والمناطق ومحطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، في رفع حالة الطوارئ لمواجهة اى أحداث طارئة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية وكافة المديريات المعنية على مستوى محافظات القناة.

مياه القناة .. مستمرون في رفع تراكمات الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن محافظات" السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، شهدت سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة وتم التعامل معها بشكل فورى ورفع تجمعات المياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز الرئيسية بالشوارع والميادين.

مياه القناة .. مستمرون في رفع تراكمات الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

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وقد أشاد اللواء عبد الحميد عصمت، بجهود العاملين بالقطاعات والمناطق فى رفع تجمعات المياه أولًا بأول، والانتشار ووفقًا لخطط التمركزات منذ أمس، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى استمرار رفع درجة الاستعداد لحين إنتهاء موجة التقلبات الجوية، لافتا علي نجاح العاملين في الشركة بالتعامل الجيد مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظات القناة.

مياه القناة .. مستمرون في رفع تراكمات الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

كان اللواء عبد الحميد عصمت، اعلن عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، أول أمس في المحافظات الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تحسباً لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

مياه القناة .. مستمرون في رفع تراكمات الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
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