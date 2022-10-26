عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

25 جنيها لمحمد رمضان و5 آلاف لأحمد عز.. أجور الفنانين في بداياتهم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

دائما يبحث كل فنان فى بداية مشواره الفني على الانتشار الفني دون النظر إلى الماديات والأجر الذي سوف يحصل عليه، فمنهم من يتقاضى مبالغة هزيلة جدا وأخرون يتنازلون عن أجورهم فى مقابل الظهور على الشاشة وهذا حدث مع أغلب الممثلين المصريين، وبعض الفنانين العرب، والبعض الأخر يتحصلون على مبالغ مالية كبيرة فى أولى أعمالهم المصرية لكونهم معروفين فى بلادهم، وهو ما أكدته درة فى حديثها مع أسما إبراهيم فى برنامجها الشهير حبر سري.

درة تحصل على ٤٠ ألف جنيه



وأكدت درة أنها تحصلت فى أول عملها لها داخل مصر ما يقرب من 40 ألف جنيها لكونها كانت فنانة معروفه لدها جمهورها التونسي، وعن أول أجر تحصلت عليه فى بلدها تونس أكدت أنه ٥٠ دينار مقابل عدد من المشاهد في فيلم لم تتذكر أسمه.
 

محمد رمضان يبدأ حياته ب٢٥ جنيها


وأيضا هناك بعض الفنانين المصرين الذين تقاضوا أجورا هزيلة جدا وعلى رأس هؤلاء النجوم الفنان محمد رمضان والذي حصل على مبلغ ٢٥ جنيها مقابل الظهور على خشبة المسرح فى مسرحية بعنوان قاعدين ليه مع الفنان سعيد صالح.

ولم يكن يعلم محمد رمضان أن ظهوره على المسرح وقبوله بهذا الرقم كان سببا فى انتشاره ونجاحه الكبير فى المستقبل لذلك لا ينكر رمضان أجره فى بداية مشواره الفني ويصرح به فى معظم اللقاءات التلفزيونية.

محمد هنيدي تقاضى ٧٥٠ جنيها فى البخيل وأنا 



وأيضا من النجوم الكبار الذين حصلوا على أجور هزيلة جدا فى بداية حياتهم الفنان محمد هنيدي والذي حصل على أجر لا يتعدي ٧٥٠ فى مسلسل مكون من ١٥ حلقة وهو مسلسل البخيل وأنا مع الفنان فريد شوقي، وبالرغم من أجره البسيط إلا أن هذا الدور الذي قدمه أمام وحش الشاشة كان واحد من أهم أسباب دخوله عالم الكوميديا واختياره فى ما بعد فى العديد من الأدوار إلى أن قدم فيلم اسماعيلية رايح جاي مع الفنان محمد فؤاد.

 

أحمد رزق بدأ حياته براتب شهر ٢٠٠ جنيه



كما صرح من قبل الفنان أحمد رزق أنه فى بداية حياته كان يتقاضى راتبا شهريا حيث كان عضوا فى فرقة المخرج الراحل جلال الشرقاوي وكان راتبه الشهرى لا يتجاوز ٢٠٠ جنيه عن جميع الأدوار التى يقدمها خلال الشهر وكان ينفقهم على أجر الشقة التى كان يسكن بها.

أحمد عز أعلى أجر فى نجوم السينما



أما النجم أحمد عز فقد صرح أيضا من قبل أنه حصل على مبلغ ٥ آلاف جنيه كأول أجر له فى السينما عن دوره فى فيلم مذكرات مراهقة وهو الفيلم الذي عرفه الجمهور من خلاله وكانت إيناس الدغيدي اختارته لكي يجسد دور البطولة أمام الفنانة هند صبري والتى تحصلت على مبلغ أكبر منه بعض الشىء لكونها كانت معروفه لدى الجمهور المصري والعربي.

درة محمد رمضان محمد هنيدي أجور الفنانين أجر محمد رمضان أجر محمد هنيدي أجر درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

موضوعات متعلقة

أحمد سعد يطرح "ليه بداري" من فيلم "هاشتاج جوزني".. فيديو

أتمنى عودة إسماعيل البلبيسي | أبرز تصريحات حمزة نمرة بـ راديو إنرجي

عمرو سعد ينتهي من تصوير الفيلم العالمي The Goat.. صور

سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "يامي" ..فيديو

ديانا حداد تجهز مفاجأة قوية لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية

بداية نوفمبر.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في إحدى الجامعات الخاصة

خالد منصور وشادي ألفونس ينتهيان من كتابة فيلم جديد

جومانا مراد تحصل على قطعتين.. بيع مجوهرات هند رستم في مزاد علني

ترشيحاتنا

رماني بعد 27 سنة .. فايزة : جوزي طردني ومرتبه 40 ألف جنيه

هجمات كبيرة.. قراصنة روس يستهدفون الكنيست الإسرائيلي

وصفة اليابان .. كيف تفلت من ضربات الدولار بحيلة بسيطة؟

قالولي روح موت.. حكايات وراء تفكير جورج وسوف اعتزال الغناء

الشعب رفض المخططات الإرهابية.. أحمد موسى: رغبة الإخوان هي تدمير الوطن.. فيديو

تسجيل صوتي خطير | أحمد موسى يفضح إرهابيا هاربا في أمريكا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفيديو جديد|شاهد

بلوك مختلف.. ميريهان حسين تستعرض جمالها | شاهد

باستعراض ماركتها.. مي عمر تثير الجدل بظهورها | شاهد

عقلهم مش زي الأول .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا والنساء

فيديو

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

إنشاء وتطوير وتصنيف متقدم.. كيف نهض الرئيس السيسي بالتعليم الجامعي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

اﻟﻤﺰﻳﺪ