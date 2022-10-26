25 جنيها لمحمد رمضان و5 آلاف لأحمد عز.. أجور الفنانين في بداياتهم

دائما يبحث كل فنان فى بداية مشواره الفني على الانتشار الفني دون النظر إلى الماديات والأجر الذي سوف يحصل عليه، فمنهم من يتقاضى مبالغة هزيلة جدا وأخرون يتنازلون عن أجورهم فى مقابل الظهور على الشاشة وهذا حدث مع أغلب الممثلين المصريين، وبعض الفنانين العرب، والبعض الأخر يتحصلون على مبالغ مالية كبيرة فى أولى أعمالهم المصرية لكونهم معروفين فى بلادهم، وهو ما أكدته درة فى حديثها مع أسما إبراهيم فى برنامجها الشهير حبر سري.

درة تحصل على ٤٠ ألف جنيه





وأكدت درة أنها تحصلت فى أول عملها لها داخل مصر ما يقرب من 40 ألف جنيها لكونها كانت فنانة معروفه لدها جمهورها التونسي، وعن أول أجر تحصلت عليه فى بلدها تونس أكدت أنه ٥٠ دينار مقابل عدد من المشاهد في فيلم لم تتذكر أسمه.



محمد رمضان يبدأ حياته ب٢٥ جنيها



وأيضا هناك بعض الفنانين المصرين الذين تقاضوا أجورا هزيلة جدا وعلى رأس هؤلاء النجوم الفنان محمد رمضان والذي حصل على مبلغ ٢٥ جنيها مقابل الظهور على خشبة المسرح فى مسرحية بعنوان قاعدين ليه مع الفنان سعيد صالح.



ولم يكن يعلم محمد رمضان أن ظهوره على المسرح وقبوله بهذا الرقم كان سببا فى انتشاره ونجاحه الكبير فى المستقبل لذلك لا ينكر رمضان أجره فى بداية مشواره الفني ويصرح به فى معظم اللقاءات التلفزيونية.

محمد هنيدي تقاضى ٧٥٠ جنيها فى البخيل وأنا





وأيضا من النجوم الكبار الذين حصلوا على أجور هزيلة جدا فى بداية حياتهم الفنان محمد هنيدي والذي حصل على أجر لا يتعدي ٧٥٠ فى مسلسل مكون من ١٥ حلقة وهو مسلسل البخيل وأنا مع الفنان فريد شوقي، وبالرغم من أجره البسيط إلا أن هذا الدور الذي قدمه أمام وحش الشاشة كان واحد من أهم أسباب دخوله عالم الكوميديا واختياره فى ما بعد فى العديد من الأدوار إلى أن قدم فيلم اسماعيلية رايح جاي مع الفنان محمد فؤاد.

أحمد رزق بدأ حياته براتب شهر ٢٠٠ جنيه





كما صرح من قبل الفنان أحمد رزق أنه فى بداية حياته كان يتقاضى راتبا شهريا حيث كان عضوا فى فرقة المخرج الراحل جلال الشرقاوي وكان راتبه الشهرى لا يتجاوز ٢٠٠ جنيه عن جميع الأدوار التى يقدمها خلال الشهر وكان ينفقهم على أجر الشقة التى كان يسكن بها.

أحمد عز أعلى أجر فى نجوم السينما





أما النجم أحمد عز فقد صرح أيضا من قبل أنه حصل على مبلغ ٥ آلاف جنيه كأول أجر له فى السينما عن دوره فى فيلم مذكرات مراهقة وهو الفيلم الذي عرفه الجمهور من خلاله وكانت إيناس الدغيدي اختارته لكي يجسد دور البطولة أمام الفنانة هند صبري والتى تحصلت على مبلغ أكبر منه بعض الشىء لكونها كانت معروفه لدى الجمهور المصري والعربي.