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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب تألقه في مباراة ليفربول وأياكس.. محمد صلاح يتصدر تريند تويتر

محمد صلاح
محمد صلاح

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم اللاعب “محمد صلاح”، لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب تألق محمد صلاح  في مباراة ليفربول وأياكس الهولندي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصدر أسم “محمد صلاح” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات علي تألق محمد صلاح في مباراة ليفربول وأياكس بدوري أبطال أوروبا، كالاتي:

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على أياكس الهولندي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة.

صلاح سجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 42 عندما تلقى تمريرة رائعة من جوردان هندرسون، ليقوم بإسقاط الكرة فوق حارس أياكس، مهديًا التقدم لفريقه.

وأحرز الأوروجواياني داروين نونيز ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 49، أعقبه هارفي إيليوت بالهدف الثالث في الدقيقة 52 من متابعة لتمريرة صلاح، مؤكدًا انتصارهم في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 12 في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد أياكس عند 3 نقاط في المركز الثالث.

تشكيل ليفربول

وجاء محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول والذي ضم كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز.

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