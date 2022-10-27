مستفيدة من حياة كريمة: بشتغل في منحل والمبادرة طورت قريتي

أكدت منال الغنيمي إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة، تروي تجربتها مع التمكين الإقتصادي الذي وفرته لها حياة كريمة .

وقالت منال الغنيمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" بساعد زوجي من أجل توفير المالي لأبنائي ".

وأضافت منال الغنيمي:" اشتغلت في منحل، وحياة كريمة وفرت ليا فرص العمل دي، وأنا كنت ببيع خضار زمان لكن دلوقتي أحسن".

وتابعت منال الغنيمي:" حياة كريمة نفذت مشورعات تطوير وصرف صحي ووصل الانترنت المنازل"، مضيفة:" المدرسة والوحدة الصحية تطورت بشكل كبير داخل القرية بفضل مبادرة حياة كريمة ".